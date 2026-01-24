24 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:05

Nazione: “La Fiorentina per strappare Diogo Leite alla Fiorentina deve mettere sul piatto 2-3 milioni”

Redazione

24 Gennaio · 09:38

Diogo LeiteFiorentina

di

Fiorentina alla ricerca di almeno un rinforzo in difesa

L’imbuto che conduce all’ultima settimana piena di mercato racconta di una Fiorentina ancora alla ricerca di almeno un rinforzo in difesa. Strategia chiara, identikit noto da giorni. Fin qui è mancato il nome buono, quello che mettesse d’accordo l’aspetto tecnico e quello economico. Cadute via via diverse candidature, in piedi è sempre rimasta quella di Diogo Leite , centrale mancino classe ‘99 dell’Union Berlino. Contratto in scadenza a giugno, su di lui una marea di squadre europee. Per strapparlo alla concorrenza bisogna mettere sul tavolo una manciata di milioni. Due, forse tre, per convincere i tedeschi. Poi ci sarà da accordarsi con il centrale portoghese. Che però piace eccome (da mesi) alla Fiorentina. Alternative le solite: da Becao a Bijol. Lo scrive La Nazione.

