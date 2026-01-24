Nazione: “La Fiorentina per strappare Diogo Leite alla Fiorentina deve mettere sul piatto 2-3 milioni”

L’imbuto che conduce all’ultima settimana piena di mercato racconta di una Fiorentina ancora alla ricerca di almeno un rinforzo in difesa. Strategia chiara, identikit noto da giorni. Fin qui è mancato il nome buono, quello che mettesse d’accordo l’aspetto tecnico e quello economico. Cadute via via diverse candidature, in piedi è sempre rimasta quella di Diogo Leite , centrale mancino classe ‘99 dell’Union Berlino. Contratto in scadenza a giugno, su di lui una marea di squadre europee. Per strapparlo alla concorrenza bisogna mettere sul tavolo una manciata di milioni. Due, forse tre, per convincere i tedeschi. Poi ci sarà da accordarsi con il centrale portoghese. Che però piace eccome (da mesi) alla Fiorentina. Alternative le solite: da Becao a Bijol. Lo scrive La Nazione.