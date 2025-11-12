Corriere dello Sport: “Idea Diogo Leite, a giugno va in scadenza. A gennaio l’offerta?”

Secondo quanto filtra da Bagno a Ripoli, la Fiorentina si rinforzerà anche in difesa. Il dato dei 18 gol subiti finora, più di tutti in Serie A, non può essere ignorato. In questo senso occhio all’ex obiettivo Diogo Leite, per il quale i viola avevano tentato di convincere l’Union Berlino con un’offerta inferiore ai 10 milioni ritenuta insoddisfacente. Tuttavia il classe ’99 portoghese, alto e dal fisico possente, andrà in scadenza a giugno e questo può facilitare le cose. Coi biancorossi ha totalizzato per adesso 7 presenze in campionato e 1 in Coppa di Germania. Vedremo, ma il mercato è già iniziato. Lo scrive il Corriere dello Sport.