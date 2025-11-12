12 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:47

Corriere dello Sport: “Idea Diogo Leite, a giugno va in scadenza. A gennaio l’offerta?”

Redazione

12 Novembre · 09:57

Aggiornamento: 12 Novembre 2025 · 10:39

Diogo LeiteFiorentina

La Fiorentina aveva tentato di convincere l'Union Berlino...

Secondo quanto filtra da Bagno a Ripoli, la Fiorentina si rinforzerà anche in difesa. Il dato dei 18 gol subiti finora, più di tutti in Serie A, non può essere ignorato. In questo senso occhio all’ex obiettivo Diogo Leite, per il quale i viola avevano tentato di convincere l’Union Berlino con un’offerta inferiore ai 10 milioni ritenuta insoddisfacente. Tuttavia il classe ’99 portoghese, alto e dal fisico possente, andrà in scadenza a giugno e questo può facilitare le cose. Coi biancorossi ha totalizzato per adesso 7 presenze in campionato e 1 in Coppa di Germania. Vedremo, ma il mercato è già iniziato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

