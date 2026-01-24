Sky Sport riporta: “La Lazio sorpassa la Fiorentina per Diogo Leite, i biancocelesti sono vicini”

Secondo quanto riportato da Sky Sport, si prospetta un duello di mercato tra viola e biancocelesti per Diogo Leite, centrale portoghese in forza all’Union Berlino. La Lazio sta per salutare Romagnoli con l’Al Sadd veramente vicina e cerca un uomo per rimpiazzarlo oltre a Ranieri che ha di fatto chiuso con la Fiorentina dopo essere uscito dai titolari e senza più la fascia di capitano al braccio.

La Lazio si vuole muovere in fretta per chiudere il giocatore pagando un indennizzo di 2 milioni per portare il ragazzo a Roma nei prossimi giorni e sembrano avanti rispetto alla concorrenza della Fiorentina.