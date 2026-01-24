24 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sky Sport riporta: “La Lazio sorpassa la Fiorentina per Diogo Leite, i biancocelesti sono vicini”

Calciomercato

Sky Sport riporta: “La Lazio sorpassa la Fiorentina per Diogo Leite, i biancocelesti sono vicini”

Mirko Carmignani

24 Gennaio · 15:43

Aggiornamento: 24 Gennaio 2026 · 15:43

TAG:

#FiorentinaDiogo LeiteLazio

Condividi:

di

Il centrale portoghese potrebbe cambiare maglia e sbarcare in Italia per affrontare un nuovo campionato presto

Secondo quanto riportato da Sky Sport, si prospetta un duello di mercato tra viola e biancocelesti per Diogo Leite, centrale portoghese in forza all’Union Berlino. La Lazio sta per salutare Romagnoli con l’Al Sadd veramente vicina e cerca un uomo per rimpiazzarlo oltre a Ranieri che ha di fatto chiuso con la Fiorentina dopo essere uscito dai titolari e senza più la fascia di capitano al braccio.

La Lazio si vuole muovere in fretta per chiudere il giocatore pagando un indennizzo di 2 milioni per portare il ragazzo a Roma nei prossimi giorni e sembrano avanti rispetto alla concorrenza della Fiorentina.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio