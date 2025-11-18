18 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:50

Nazione: "Fair Play Finanziario? Può arrivare la cessione di Comuzzo. Diogo Leite il sostituto"

Nazione: “Fair Play Finanziario? Può arrivare la cessione di Comuzzo. Diogo Leite il sostituto”

18 Novembre

Aggiornamento: 18 Novembre 2025 · 09:42

ComuzzoDiogo LeiteFiorentina

Goretti sta iniziando le candidature per gennaio

Se da una parte Paolo Vanoli sta cercando le soluzioni con i giocatori che ha a disposizione per portare la Fiorentina fuori dalla zona retrocessione, Roberto Goretti sta cominciando a vagliare candidature per gennaio. Noti gli obiettivi in quella che sarà la prima finestra di trattative guidate dal ds umbro: un difensore e un centrocampista. Al netto di uscite pesanti che non sono previste, ma che potrebbero pure materializzarsi.

In difesa l’unico nome chiacchierato è quello di Diogo Leite, classe ‘99 dell’Union Berlino con il contratto in scadenza a giugno. Colosso di 190 centimetri, spicca nel gioco aereo. Qualità lontane dal profilo che aveva richiesto Pioli nel corso dell’estate, ovvero un elemento veloce abile a scappare indietro. Possibile che le sirene intorno a Comuzzo tornino a suonare. Ci sarà da fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario e dunque la Fiorentina non potrà replicare gli investimenti pesanti dell’estate. Una cessione illustre agevolerebbe il lavoro di Goretti. Lo scrive La Nazione.

