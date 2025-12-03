4 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:23

Il Bologna di Sartori si iscrive alla corsa per Diogo Leite per rimpiazzare il partente Lucumi

3 Dicembre · 23:38

Aggiornamento: 3 Dicembre 2025 · 23:38

C'è la fila per il difensore centrale dell'Union Berlino che ha il contratto in scadenza nel Giugno 2026

Il difensore centrale dell’Union Berlino Diogo Leite è da qualche settimana nel mirino della Fiorentina.
Il 26enne portoghese è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e potrebbe essere un buon nome per i viola in vista del mercato di Gennaio considerando le difficoltà oggettive del reparto arretrato.
Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna di Sartori e Di Vaio sarebbe alla finestra per il centrale difensivo ex Porto viste le difficoltà per rinnovare il contratto del perno difensivo Lucumi.
Oltre alle due squadre italiane anche il Leeds sarebbe sulle tracce del calciatore che potrebbe firmare per un nuovo club nella prossima sessione di mercato.

