26 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:33

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
TMW: “Fiorentina, ultima settimana di mercato con priorità sulla difesa: occhi puntati su Diogo Leite”

News

TMW: “Fiorentina, ultima settimana di mercato con priorità sulla difesa: occhi puntati su Diogo Leite”

Redazione

26 Gennaio · 11:13

Aggiornamento: 26 Gennaio 2026 · 11:13

TAG:

Diogo Leite

Condividi:

di

Nell’ultima settimana di mercato la Fiorentina dovrà concentrarsi soprattutto sulla difesa. L’obiettivo minimo è l’arrivo di almeno un centrale, preferibilmente mancino. Il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino resta sul tavolo e viene valutato con attenzione. L’eventuale partenza di Luca Ranieri, però, potrebbe complicare i piani, rendendo necessario un ulteriore rinforzo. Per questo motivo la società viola non ha fretta di lasciarlo andare e ne fissa il prezzo ad almeno 8 milioni.

A centrocampo la situazione ruota attorno a Hans Nicolussi Caviglia. Il Cagliari ha già ricevuto un no dal Venezia a una prima proposta e prepara un rilancio. Fino a quando il classe 2000 non troverà una nuova destinazione, il suo prestito alla Fiorentina resterà invariato. Non è escluso che alla fine possa rimanere a Firenze, considerando che al momento è uno dei pochi mediani puri a disposizione insieme a Fagioli. Al Viola Park, dunque, sono giorni di riflessione profonda.

Per quanto riguarda gli esterni, se Fortini dovesse partire, Parisi arretrerebbe stabilmente in difesa, rendendo necessario un rinforzo offensivo a destra. Infine, le uscite: Kouamé è destinato a salutare, con diversi club interessati, mentre resta da definire la posizione di Sabiri, rientrato dal prestito e seguito dal Genoa. La settimana che sta per iniziare sarà decisiva per chiudere tutte le operazioni. Lo riporta Tuttomercatoweb.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio