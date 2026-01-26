TMW: “Fiorentina, ultima settimana di mercato con priorità sulla difesa: occhi puntati su Diogo Leite”

Nell’ultima settimana di mercato la Fiorentina dovrà concentrarsi soprattutto sulla difesa. L’obiettivo minimo è l’arrivo di almeno un centrale, preferibilmente mancino. Il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino resta sul tavolo e viene valutato con attenzione. L’eventuale partenza di Luca Ranieri, però, potrebbe complicare i piani, rendendo necessario un ulteriore rinforzo. Per questo motivo la società viola non ha fretta di lasciarlo andare e ne fissa il prezzo ad almeno 8 milioni.

A centrocampo la situazione ruota attorno a Hans Nicolussi Caviglia. Il Cagliari ha già ricevuto un no dal Venezia a una prima proposta e prepara un rilancio. Fino a quando il classe 2000 non troverà una nuova destinazione, il suo prestito alla Fiorentina resterà invariato. Non è escluso che alla fine possa rimanere a Firenze, considerando che al momento è uno dei pochi mediani puri a disposizione insieme a Fagioli. Al Viola Park, dunque, sono giorni di riflessione profonda.

Per quanto riguarda gli esterni, se Fortini dovesse partire, Parisi arretrerebbe stabilmente in difesa, rendendo necessario un rinforzo offensivo a destra. Infine, le uscite: Kouamé è destinato a salutare, con diversi club interessati, mentre resta da definire la posizione di Sabiri, rientrato dal prestito e seguito dal Genoa. La settimana che sta per iniziare sarà decisiva per chiudere tutte le operazioni. Lo riporta Tuttomercatoweb.