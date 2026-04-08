Sky Sport: La Fiorentina non molla Diogo Leite, il difensore in estate si svincolerà a parametro zero

In casa viola si accende una pista di mercato che non sembra passata di moda.

Il nome da tenere d’occhio è quello di Diogo Leite, difensore centrale classe ’99 pronto a cambiare aria dopo tre stagioni con l’Union Berlino. Il portoghese ha infatti deciso di non rinnovare il proprio contratto, chiudendo un’esperienza importante da 130 presenze complessive.

Il giocatore si libererà a parametro zero nella prossima estate: un’opportunità ghiotta per un profilo giovane ma già esperto a livello internazionale, perfetto per rinforzare il reparto arretrato viola.

Attenzione però alla concorrenza. In Germania il Borussia Dortmund ha già messo gli occhi su di lui, mentre in Italia resta vigile la Lazio, che aveva provato ad anticipare i tempi già a gennaio. Nelle ultime settimane si è inserito anche il Milan, segnale di quanto il profilo sia apprezzato.

Nonostante questo, la Fiorentina continua a monitorare con attenzione la situazione, pronta a cogliere l’occasione giusta. Un colpo a zero, in perfetto stile sostenibile ma ambizioso: adesso la palla passa alla dirigenza viola, chiamata a trasformare l’interesse in qualcosa di concreto come riportato da Sky Sport.