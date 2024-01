Gazzetta: “La Fiorentina ha offerto Ikoné al Bologna, idea scambio di prestiti con Karlsson ma pista complicata”

Prima Brekalo, adesso Ikonè. La Fiorentina sembrerebbe voler fare affari con il Bologna a tutti i costi. Italiano vorrebbe con se Karlsson. L’esterno svedese, che non trova spazio con Thiago Motta, viene da un infortunio ma la Fiorentina lo segue da tempo e sembra avere pochi dubbi su di lui.

Dall’altra parte però, c’è un Bologna che deve fare a meno di Ndoye per qualche giorno e con un Orsolini non al meglio. Un altro ostacolo è la volontà di Saputo, che dopo i 12 milioni spesi quest’estate, vuole una scossa da parte del giocatore. La Fiorentina ha offerto uno scambio di prestiti, che ad oggi sembra molto complicato. Detto ciò, il mercato è lungo e tutto può cambiare. Intanto, in casa Bologna, si prende atto di questa offerta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

