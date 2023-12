Di Vaio spegne le speranze dei tifosi della Fiorentina: “Karlsson non si muove da Bologna a gennaio”

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per analizzare il momento della sua squadra e il futuro di mister Thiago Motta. Ecco le sue dichiarazioni:

Di Vaio sul futuro di Thiago Motta

«Ho già detto che con lui vorremmo continuare a lungo e lo ribadisco. Se temiamo che arrivi una big a prenderselo? Paura no. Siamo contenti e stiamo riuscendo a fare assieme quello che in passato non è riuscito. Questo è un posto in cui lui può crescere e continuare a fare il suo calcio: credo sia una base importante per un tecnico bravo e giovane. Ripeto: arrivare in Europa può aiutarci a proseguire assieme».

Di Vaio su Karlsson

«Karlsson non si muove».

Di Vaio sulla crescita del Bologna

«Noi abbiamo costruito tutto in tre fasi: la prima, il consolidamento in Serie A; poi, dopo lo spavento della B, abbiamo cominciato un altro libro grazie a Mihajlovic, facendo anche investimenti sempre maggiori, cito Tomiyasu, Dominguez, Skov Olsen. Oggi è il terzo passo, con Thiago Motta presente tutti i giorni. Ora il Bologna e Thiago stanno crescendo insieme, per e con idee e mentalità».

