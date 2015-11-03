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Notizie Di Vaio Fiorentina

Di Vaio blocca le trattative:"Fazzini non è una necessità, Sohm ha più o meno le stesse caratteristiche"

29 gennaio 2026 21:15

Di Vaio: "Italiano è carico e motivato come sempre. Mando un grande abbraccio a Palladino"

15 dicembre 2024 15:01

Il Bologna chiude per Castro, accostato anche alla Fiorentina. Di Vaio in Argentina per l'accordo

24 gennaio 2024 22:07

Di Vaio spegne le speranze dei tifosi della Fiorentina: "Karlsson non si muove da Bologna a gennaio"

28 dicembre 2023 14:08

Di Vaio: "Il Bologna non meritava di perdere contro la Fiorentina. L'abbiamo persa per colpa degli episodi"

24 novembre 2023 13:34

Di Marzio svela: "Di Vaio era a Firenze per vedere Terzic, lo vuole portare al Bologna"

08 dicembre 2022 00:50

Il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio allo stadio Franchi per vedere la Fiorentina

07 dicembre 2022 18:19

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