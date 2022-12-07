Di Marzio svela: "Di Vaio era a Firenze per vedere Terzic, lo vuole portare al Bologna"

Una presenza che ha destato subito tanta curiosità, quella del direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio. Di Marzio spiega: "Era per Terzic

Questo quello che scrive l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito riguardo Terzic e la presenza di Marco Di Vaio allo stadio Franchi per vedere la Fiorentina:

"Il Bologna ha messo gli occhi su Aleksa Terzić, esterno difensivo di sinistra della Fiorentina. Nella giornata di ieri il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio si trovava in tribuna allo stadio Artemio Franchi di Firenze per visionare il calciatore serbo da vicino in occasione dell'amichevole della squadra di Vincenzo Italiano contro i boliviani.

Terzić oggi ha giocato dal primo minuto in una linea a quattro che comprendeva anche, da destra verso sinistra, Dodô, Martinez-Quarta e Ranieri. Nel secondo tempo l'esterno è stato sostituito da Cristiano Biraghi, in una "rivoluzione" servita a Italiano per tastare lo stato di forma dei suoi.

Nell'attuale stagione, Aleksa Terzić ha giocato tredici partite, di cui 8 in Serie A e 5 in Europa Conference League, competizione in cui la Fiorentina si è qualificata per i playoff di febbraio. Il clase 1999 ha anche servito un assist nella partita giocata in Scozia contro gli Heart of Midlothian. Terzić è arrivato alla Fiorentina nel 2019; poi, nella stagione 2020-2021 il prestito all'Empoli, e dunque il ritorno in Viola. Per Vincenzo Italiano è di fatto il vice Biraghi nelle gerarchie della difesa, ma nell'attuale stagione il ventitreenne serbo si è ritagliato più spazio che nelle precedenti.

Di Vaio e la dirigenza del Bologna vorrebbero quindi provare a regalare all'allenatore Thiago Motta un rinforzo in difesa durante il mercato di gennaio, anche se non si tratterebbe di un affare semplice: bisognerebbe capire se la Fiorentina sia disposta alla cessione, e a quali eventuali condizioni; i Viola dovrebbero anche cercare un sostituto. Allo stato attuale a contendersi la titolarità su quella fascia sono il greco Charalampos Lykogiannis e Andrea Cambiaso, in prestito dalla Juventus"

JUVENTUS NEI GUAI

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