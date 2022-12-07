Il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio allo stadio Franchi per vedere la Fiorentina

Non è passata inosservata la presenza di Marco Di Vaio in tribuna al Franchi per vedere la squadra viola in amichevole

Anche Marco Di Vaio presente allo stadio Franchi di Firenze per l'amichevole tra Fiorentina e Always Ready in programma alle ore 18. Il direttore sportivo del Bologna ha visto da vicino la partita seduto in tribuna a pochi passi dalla nostra postazione. La sua presenza fa indubbiamente aumentare i rumors di mercato di possibili trattative tra le due squadre, su tutti i nomi di Terzic e Maleh.

IACHINI PARLA DI AMRABAT

https://www.labaroviola.com/iachini-su-amrabat-migliorato-grazie-al-lavoro-fatto-insieme-a-firenze-soffriva-lambientamento/195001/