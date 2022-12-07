Il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio allo stadio Franchi per vedere la Fiorentina
Non è passata inosservata la presenza di Marco Di Vaio in tribuna al Franchi per vedere la squadra viola in amichevole
A cura di Flavio Ognissanti
07 dicembre 2022 18:19
Anche Marco Di Vaio presente allo stadio Franchi di Firenze per l'amichevole tra Fiorentina e Always Ready in programma alle ore 18. Il direttore sportivo del Bologna ha visto da vicino la partita seduto in tribuna a pochi passi dalla nostra postazione. La sua presenza fa indubbiamente aumentare i rumors di mercato di possibili trattative tra le due squadre, su tutti i nomi di Terzic e Maleh.
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