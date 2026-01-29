Di Vaio blocca le trattative:”Fazzini non è una necessità, Sohm ha più o meno le stesse caratteristiche”

Intervistato durante il pre-partita di Europa League di Maccabi Tel Aviv-Bologna, il Ds sportivo della squadra emiliana, Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole del dirigente rossoblù sul mercato:

Su Fazzini:

“Con il cambio Sohm-Fabbian bene o male abbiamo preso su per giù un giocatore con le stesse caratteristiche. Sohm può giocare sia centrocampista che dietro le punte. Non abbiamo necessità lì, non abbiamo necessità numerica lo dico da tutto il mese. Per noi è importante questa partita, siamo concentrati, poi da domani mancheranno quattro giorni alla fine del mercato e capiremo, saremo vigili come sempre, ma non abbiamo necessità né numeriche né tecniche in questo momento”.