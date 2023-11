Di Vaio: “Il Bologna non meritava di perdere contro la Fiorentina. L’abbiamo persa per colpa degli episodi”

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato a TMW del momento della squadra rossoblù, tornando anche sulla gara persa contro la Fiorentina. Queste le parole di DI Vaio:

“La storia ci insegna che un club come il nostro deve approfittare delle difficoltà dei grandi club. Il divario, purtroppo, è molto grande rispetto alle prime sei-sette del campionato. Da noi sta avvenendo un processo di acquisizione di forza di un gruppo nuovo e fatto di giovani, che è cambiato radicalmente e si sta formando su basi positive. I ragazzi si rendono conto che possono dar fastidio, che sono forti e possono dire la loro. Grazie alla guida di un allenatore giovane ma dalle idee molto chiare: c’è molto potenziale e voglia di dimostrare la propria forza, di confrontarsi e capire cosa si può dire contro le grandi. Per cullare altri sogni ci vuole la seconda parte del campionato: trovare continuità è difficile. A Firenze non meritavamo di perdere, per esempio, ma purtroppo gli episodi sono fondamentali. Manteniamoci e proviamo a crescere, per consolidare la mentalità servono risultati, esperienze e tempo”.

SHOW AL VIOLA PARK NEL NOME DELLA BENEFICENZA