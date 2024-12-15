Di Vaio: "Italiano è carico e motivato come sempre. Mando un grande abbraccio a Palladino"

Di Vaio ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio di Bologna-Fiorentina, soffermandosi su Italiano e stringendosi a Palladino

Il "Derby dell'Appennino" non è mai una gara banale e lo sa Marco Di Vaio, Direttore Sportivo del Bologna che oggi affronterà la Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Le rotazioni del mister sono giuste: le risposte dei giocatori in Europa sono state buone, abbiamo più risorse per affrontare al meglio il torneo. C'è una partita complicata da affrontare".

Sui punti identici alla scorsa stagione: "Possiamo capire il malumore nei confronti del percorso in Europa.

Dopo un inizio con un allenatore nuovo, non era scontato rimettersi immediatamente sui binari giusti. Sicuramente, continuando così, possiamo toglierci delle soddisfazioni."

Sul ritorno da ex di Italiano contro la Fiorentina, il DS si è espresso così: "Sicuramente è stata una settimana importante: prima la sfida contro Thiago Motta, poi questa gara che non sarà banale. Vincenzo è carico e motivato a dare il massimo come tutti i giorni".

Infine, un pensiero su Palladino: "Approfitto dello spazio a disposizione per mandare un grande abbraccio da parte della società a mister Palladino". Lo riporta TMW.

IL CORDOGLIO DEL BOLOGNA PER PALLADINO

https://www.labaroviola.com/lutto-palladino-il-cordoglio-del-bologna-sentite-condoglianze-al-tecnico-e-a-tutta-la-fiorentina/280938/