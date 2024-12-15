Lutto Palladino, il cordoglio del Bologna: "Sentite condoglianze al tecnico e a tutta la Fiorentina"

Gli avversari odierni del Bologna hanno voluto esprimere vicinanza al mister della Fiorentina Palladino dopo il lutto della madre

Bruttissima notizia per Raffaele Palladino, che nelle scorse ore ha perso la madre Rosa e per questo motivo non siederà in panchina nell'impegno di oggi della sua squadra, attesa alle ore 15 dall'attesissimo confronto sul campo del Bologna. Al suo posto ci sarà il vice, Stefano Citterio.

A tal proposito anche gli avversari di giornata e rivali non possono che rendere omaggio di fronte alla triste notizia: "Il Bologna Fc 1909 esprime il proprio cordoglio per il grave lutto che ha colpito Raffaele Palladino con la scomparsa della madre Rosa. Al tecnico, alla sua famiglia e a tutta la Fiorentina vanno le nostre più sentite condoglianze". Lo riporta TMW.

CASO VLAHOVIC

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