Vlahovic non ce l'aveva con la curva della Juventus: il serbo rispondeva alle minacce di morte di un tifoso

Vlahovic è stato contestato dalla curva della Juventus, ma la sua reazione era rivolta alle minacce di morte di un singolo tifoso

Dusan Vlahovic, questa mattina, ha voluto chiarire con il club gli episodi che l’hanno coinvolto nel finale di gara contro il Venezia. L’attaccante serbo ha reagito alle minacce di morte e insulti che gli stati rivolti da un singolo tifoso. Vlahovic, ancora sotto pressione e deluso per il pareggio casalingo, non è riuscito a controllare la sua reazione. Il numero 9 bianconero non aveva nessuna intenzione di andare contro la curva della Vecchia Signora, anzi è grato ai sostenitori bianconeri per il loro continuo sostegno. Lo scrive TMW.

LUTTO PER PALLADINO

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