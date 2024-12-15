Grave lutto per Palladino: è scomparsa la madre Rosa, tutta la Fiorentina si stringe intorno al suo mister

Un grave lutto questa mattina ha colpito l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, è infatti scomparsa la madre Rosa. A comunicarlo è stata la Fiorentina con una nota ufficiale sul proprio sit...

A cura di Redazione Labaroviola 15 dicembre 2024 11:50

Condividi