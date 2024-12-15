Grave lutto per Palladino: è scomparsa la madre Rosa, tutta la Fiorentina si stringe intorno al suo mister
Un grave lutto questa mattina ha colpito l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, è infatti scomparsa la madre Rosa. A comunicarlo è stata la Fiorentina con una nota ufficiale sul proprio sit...
Un grave lutto questa mattina ha colpito l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, è infatti scomparsa la madre Rosa. A comunicarlo è stata la Fiorentina con una nota ufficiale sul proprio sito: "Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa." La squadra verrà guidata a Bologna dal vice Citterio.
Anche la redazione di Labaro Viola si unisce al cordoglio porgendo le sue più sincere condoglianze a Palladino per questa grave perdita
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