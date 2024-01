Il Bologna chiude per Castro, accostato anche alla Fiorentina. Di Vaio in Argentina per l’accordo

Il Bologna ha raggiunto l’intesa con il Vélez per Santiago Castro. L’attaccante classe 2004 sarà quindi presto un nuovo rinforzo della squadra di Thiago Motta per una cifra intorno agli 11 milioni di euro. Il talento argentino firmerà un contratto di 5 anni con la società rossoblù ma attualmente si trova in Venezuela per disputare il Preolimpico con la nazionale U23 guidata da Mascherano.

Castro ha segnato 6 gol nell’ultima Copa de la Liga, reti che hanno permesso al club di Liniers di mantenere la categoria.

Stasera l’attaccante sarà impegnato contro il Perù nella seconda giornata del Preolimpico e domani, giovedì 25 gennaio, si recherà a Buenos Aires accompagnato dal presidente dell’AFA, Claudio Tapia per sottoporsi alle visite mediche con il Bologna. Poi tornerà in Venezuela per concludere il torneo con l’Argentina U23.

Lo riporta Gianluca Di Marzio.

