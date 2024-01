José Di Leo (ex vice CT dell’Argentina ): “Batistuta il 9 più forte, Beltrán crescerà tanto in Italia”

Nella giornata odierna in esclusiva per Sportitalia è intervenuto l’ex vice allenatore della nazionale argentina dal 2016 al 2017 al fianco di Edgardo Bauza. Di Leo ha una grande esperienza in Argentina tra numerose squadre di club di livello e ha una grande esperienza per quanto riguarda gli attaccanti avendone visti ed allenati diversi tra i migliori della storia.

Oltre alle numerose domande dell’intervista si è espresso anche sugli attaccanti della Fiorentina del passato e del presente. Qui di seguito le sue parole: “Batistuta è stato il 9 argentino più forte di sempre seguito da Higuain”.

Successivamente Di Leo ha parlato anche del “Vikingo” Beltrán: è un giocatore che è rimasto poco in Argentina, ha fatto bene al Colón ed al River ha dimostrato il suo valore, adattandosi subito bene. In area di rigore si fa sentire e in Italia crescerà ancora tanto”.