Tuttosport, Brekalo verso l’addio: attesa nei prossimi giorni l’offerta della Dinamo Zagabria

Potrebbe già essere arrivata alla conclusione l’avventura di Josip Brekalo alla Fiorentina. Come sottolinea Tuttosport, sembra ormai prossima la partenza dell’esterno croato. L’ex Wolfsburg e Torino, infatti, fin qui ha deluso e la sua cessione alla Dinamo Zagabria pare molto vicina. A giorni è previsto l’arrivo dell’offerta dal club croato. Sotto esame c’è anche Jonathan Ikoné per il rendimento altalenante: il francese potrebbe tornare in patria dove vanta estimatori dai tempi del Lille, la squadra di uno dei talenti monitorati dalla Fiorentina e dal Milan, l’attaccante Jonathan David, classe 2000. Non trovano a ora conferme le voci su Lorenzo Insigne per l’ingaggio fuori portata da 7,5 milioni di dollari.

BONAVENTURA POTREBBE STARE FUORI ANCHE CONTRO IL TORINO