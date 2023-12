Bonaventura potrebbe stare fuori anche contro il Torino, deciderà lo staff medico. Quarta ha recuperato

La Fiorentina, dopo la vittoria contro il Monza, è pronta a tornare in campo domani alle 18.30 nella sfida contro il Torino, che chiuderà un 2023 nel quale la formazione di Vincenzo Italiano ha centrato due finali, in Coppa Italia e Conference League, senza riuscire a portare a casa trofei, ma con la netta crescita di tutto il gruppo, adesso pronto a tornare a vincere, magari già da questa stagione.

I tre punti di venerdì scorso, e la successiva sconfitta del Napoli a Roma, hanno regalato alla squadra di Italiano il quinto posto in classifica in solitaria, a -1 dal Bologna quarto e a -3 dal Milan terzo, con i viola che adesso andranno alla caccia della terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque, per essere, almeno per una notte, al terzo posto a pari dei rossoneri. Per farlo il tecnico gigliato potrebbe ritrovare anche Giacomo Bonaventura, che nella giornata di ieri si è allenato con il resto del gruppo ma non ha giocato la partitella per il problema al tallone che lo tormenta. Ancora non è certo però il suo rientro in campo dal primo minuto e molto dipenderà dalla seduta di oggi, con lo staff medico che prenderà una decisione insieme a Italiano e allo stesso centrocampista.

La buona notizia arriva da Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino, assente contro il Monza, tornerà disponibile al 100%, visto che nel suo caso si trattava di una semplice influenza, che lo ha debilitato ma che non ha lasciato strascichi in vista della gara di domani contro il Torino.

