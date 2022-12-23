Gazzetta, la Fiorentina piomba sull'esterno svedese Karlsson. Su di lui c'è anche il Napoli

La Fiorentina segue con interesse il classe 1998

Jasper Karlsson, esterno offensivo svedese classe 1998, è cresciuto ed il suo nuovo agente Lucci, spera di portarlo in Serie A. Lo scouting del Napoli lo segue già dalla scorsa estate per capire l’evoluzione di questo esterno che gioca prevalentemente a sinistra. L’età e le caratteristiche sono quelle richieste. Intanto anche la Fiorentina appare interessata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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