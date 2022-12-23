Nazione, si complica la pista Boga per la Fiorentina: Marsiglia pronto a prenderlo a titolo definitivo

Il Marsiglia potrebbe spegnere l'obiettivo viola

Fiorentina su Boga. Ma la strada sembra complicarsi. E non poco. L’Atalanta, infatti, continua dirsi pronta a trattare il giocatore ma dopo aver aperto al prestito, sul tavolo dei nerazzurri è in arrivo una proposta di acquisto a titolo definitivo firmata Marsiglia. E questo finirà per spiazzare le ambizioni della società viola. Lo scrive La Nazione.

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