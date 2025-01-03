La parabola discendente di Karlsson: lo voleva Italiano alla Fiorentina, il flop a Bologna e ora va al Lecce
L'esterno d'attacco svedese ha totalizzato solo 14 presenze ed 1 gol dal suo arrivo, due estati fa, a Bologna ed è pronto a passare in prestito secco al Lecce. E' stato obiettivo di mercato anche della Fiorentina
Come riportato dall'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Jasper Karlsson è ad un passo dal Lecce in prestito secco. L'esterno d'attacco del Bologna si è trasferito nell'estate del 2023 in rossoblù per una cifra attorno ai 12 milioni ma non è mai riuscito ad imporsi con Thiago Motta e neanche in questi primi mesi con Vincenzo Italiano in panchina, tanto che l'ex allenatore della Fiorentina lo ha escluso ad inizio stagione dalla lista per la Champions League. Proprio Italiano lo voleva alla Fiorentina, in quel calciomercato estivo del 2023 quando poi approdò al Bologna, per rafforzare la batteria degli esterni d'attacco.
LE ULTIME SUL MERCATO DELLA FIORENTINA CON L'ESPERTO DI MERCATO ALFREDO PEDULLA'
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