La parabola discendente di Karlsson: lo voleva Italiano alla Fiorentina, il flop a Bologna e ora va al Lecce

L'esterno d'attacco svedese ha totalizzato solo 14 presenze ed 1 gol dal suo arrivo, due estati fa, a Bologna ed è pronto a passare in prestito secco al Lecce. E' stato obiettivo di mercato anche della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola 03 gennaio 2025 18:26

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