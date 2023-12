Corriere Fiorentino, Italiano vuole un esterno alla Nico. Torna di moda Karlsson poco utilizzato dal Bologna

Italiano sta aspettando qualcosa dal mercato. La lista era già molto chiara nella testa del tecnico, anche se l’infortunio di Nico potrebbe far cambiare i piani. È quella, comunque, la priorità: trovare un attaccante esterno che sappia trovare la porta e che, a differenza dei vari Brekalo, Ikoné, Sottil e Kouame, riesca a determinare con continuità. Uno come l’argentino ex Stoccarda, per intendersi, anche se trovare a gennaio uno così non è impresa semplice. Ipotesi? Si va da Laurienté (Sassuolo) a Grull (Rapid Vienna), passando per De La Vega (22enne del Lanus) e Jesper Karlsson (25), inseguito già in estate prima di finire al Bologna. Lo scrive il Corriere Fiorentino.