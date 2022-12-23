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Cor. Sport, Fiorentina ha dubbi su condizioni di Gonzalez e Sottil. Pronte offerte per Karlsson e Biuk

La Fiorentina continua a cercare un esterno d'attacco, e la viola prepara offerte per i giovani Karlsson e Biuk

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 12:26
Cor. Sport, Fiorentina ha dubbi su condizioni di Gonzalez e Sottil. Pronte offerte per Karlsson e Biuk -
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Cor. Sport, Fiorentina ha dubbi su condizioni di Gonzalez e Sottil. Pronte offerte per Karlsson e Biuk

Il Corriere dello Sport racconta che gli infortuni di Nico Gonzalez e Sottil preoccupano la dirigenza della Fiorentina. I due giocatori alle prese da diversi mesi con problemi fisici non danno garanzie di rientri in tempi brevi. Ecco che la dirigenza gigliata per questo motivo potrebbe decidere di investire su un giovane esterno d'attacco. Oltre che per Jesper Karlsson prospetto che gioca nel campionato olandese, la Fiorentina potrebbe fare un'offerta per Biuk dello Spalato

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