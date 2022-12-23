Cor. Sport, Fiorentina ha dubbi su condizioni di Gonzalez e Sottil. Pronte offerte per Karlsson e Biuk
La Fiorentina continua a cercare un esterno d'attacco, e la viola prepara offerte per i giovani Karlsson e Biuk
Il Corriere dello Sport racconta che gli infortuni di Nico Gonzalez e Sottil preoccupano la dirigenza della Fiorentina. I due giocatori alle prese da diversi mesi con problemi fisici non danno garanzie di rientri in tempi brevi. Ecco che la dirigenza gigliata per questo motivo potrebbe decidere di investire su un giovane esterno d'attacco. Oltre che per Jesper Karlsson prospetto che gioca nel campionato olandese, la Fiorentina potrebbe fare un'offerta per Biuk dello Spalato
IL PARERE DEL CT DEL MAROCCO SU AMRABAT
https://www.labaroviola.com/ct-marocco-fa-arrabbiare-rispetto-la-fiorentina-ma-amrabat-dovrebbe-giocare-in-un-top-club/196798/