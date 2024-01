Nazione, la Fiorentina vuole Karlsson, c’è l’ok di Italiano. Ikoné la contropartita per convincere il Bologna?

La Fiorentina continua a sondare il terreno per Karlsson. Giocatore seguito da tempo, stimato da Italiano e che vede Firenze come una piazza di fascino e bellezza calcistica. L’ostacolo? Il Bologna. Infatti, il club viola starebbe cercando la giusta contropartita per convincere Saputo. Prima è stato proposto Brekalo, ormai destinato alla Dinamo Zagabria, poi ha preso corpo l’idea che porta Ikonè. Thiago Motta conosce il francese dai tempi del PSG. Soltanto il tempo scioglierà la matassa che collega la Fiorentina a un nuovo esterno. Lo scrive La Nazione.

