Nazione, Fiorentina all-in per Ngonge, ha dato l’ok al trasferimento. Nella trattativa inserito anche Faraoni? 

Tanti nomi per il nuovo esterno della Fiorentina, ma più il tempo passa e più che la strada più “calda” si dimostra quella che porta a Cyril Ngonge. L’attaccante del Verona sembra essere l’indiziato numero uno per la Fiorentina, che non sembra essere spaventata dalla concorrenza dell’Aston Villa. Il valore del giocatore si aggira intorno a 8 milioni è il gradimento per Firenze è già stato espresso. I contatti con il Verona sono continui e chissà se, nella trattativa, verrà inserito anche un altro nome. La Viola tratta Terracciano, anche se ieri è arrivata la smentita dell’agente e Faraoni che quindi ritorna ad essere un obiettivo sensibile. Lo scrive La Nazione.

