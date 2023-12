Il mercato non si ferma mai e la Fiorentina non ha intenzione di farsi trovare impreparata, anzi. L’obiettivo è quello di trovare un nuovo esterno capace di fare la differenza. Tra i nomi c’è anche quello di Karlssondel Bologna, fuori dai progetti di Thiago Motta.

Secondo La Nazione, sarebbe confermato un contatto tra le due società per mettere in piedi uno scambio: Brekalo per l’ex attaccante dell’AZ. A fine stagione poi, ci sarebbe da gestire i rispettivi riscatti.