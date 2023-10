Karlsson da ex obiettivo della Fiorentina alle 4 panchine di fila a Bologna. Thiago Motta non lo vede

Jesper Karlsson è stato un obiettivo della Fiorentina per l’attacco nel corso dell’ultima sessione di calciomercato; a spuntarla, però, per l’esterno svedese è stato il Bologna che ha chiuso l’operazione per una cifra tra gli 11 ed i 13 milioni di euro. Da tutti considerato un ‘colpaccio’ ma in questo avvio di stagione non è riuscito a trovare continuità nello scacchiere di Thiago Motta. Nel pareggio di oggi dei rossoblù contro il Sassuolo (1-1) Karlsson è rimasto per la 4 volta di fila seduto in panchina per tutti i 90 minuti nonostante la doppietta con la Svezia nell’amichevole di settimana scorsa.

Lo stesso tecnico Thiago Motta ha risposto stizzito alle domande sull’attaccante nel corso della conferenza stampa post partita. Ecco un estratto:

Cosa deve fare Karlsson per giocare?

“Deve continuare a lavorare, ad allenarsi, e quando arriverà il suo momento sarà in condizione di aiutare la squadra. Chiedermi tutte le settimane su un giocatore specifico non aiutare il ragazzo. Si sta allenando bene, sta cercando di inserirsi bene in un campionato diverso, va aiutato a crescere e a migliorare su tutto. Chiedermi tutte le settimane, ci sono altri che non giocano e di lui non mi chiedete. Perché non mi chiedete degli altri?”.

È stato un acquisto oneroso…È una domanda tecnica, oggi ad esempio Saelemaekers non ha reso secondo le aspettative…

“Tutti cercano di dare il loro massimo. Lui, come tutti, deve allenarsi, fare le cose giuste. Oggi abbiamo un esempio che è Bonifazi. Non aveva giocato, è entrato per il risentimento di Beukema nel riscaldamento, perché non parlare delle cose in questo modo e solo nell’altro? È un tuo diritto e io ti ho chiesto perché”

