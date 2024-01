Jakirovic ammette: “Vogliamo Brekalo e stiamo trattando con la Fiorentina per portarlo alla Dinamo Zagabria”

Josip Brekalo è una delle grandi delusioni in casa Fiorentina, arrivato lo scorso gennaio, non si è mai riuscito a imporre e le sue prestazioni sono state spesso deludenti. L’allenatore della Dinamo Zagabria, Sergej Jakirovic, ha parlato di lui in conferenza stampa visto che si parla di un possibile ritorno in patria per l’esterno:

“Brekalo è un giocatore che mi piace, non mi voglio nascondere, lo stiamo trattando con la Fiorentina per arrivare ad un accordo. Il ragazzo non vede l’ora di giocare per me e io lo stimo molto, come giocatore e come professionista. Vediamo cosa accadrà”