Pedullà: “Terracciano ha scelto il Milan. Possibile che la Fiorentina faccia un nuovo tentativo”

Filippo Terracciano ha scelto il Milan. Confermate le indiscrezioni di stamattina, si è poi verificato l’incontro nella sede rossonera come raccontato verso l’ora di pranzo, adesso i due club sono sul punto di raggiungere gli accordi. Operazione da circa 5 milioni, magari accompagnata da un bonus, è importante aggiungere come il duttile centrocampista classe 2003 non veda l’ora di raggiungere il Milan. Lui la sua scelta l’ha fatta, possibile che la Fiorentina faccia un nuovo tentativo nella giornata di domani, ma per i rossoneri è una priorità per rinforzare un reparto che ha bisogno di innesti freschi. E che ha apprezzato le qualità di Terracciano, al punto da uscire allo scoperto e a sorpresa nella giornata di oggi. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito.

LE PAROLE DI ITALIANO