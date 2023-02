RaiNews, la Fiorentina deve stare attenta a Ngonge perché può essere pericoloso

Secondo quanto riportato da RaiNews, la Fiorentina stasera di scena al Bentegodi contro il Verona dovrà stare attenta in particolare a Cyril Ngonge, attaccante belga protagonista di un ottimo momento in gialloblu e autore del gol contro la Salernitana. Le stesse parole del tecnico Zaffaroni sono di elogio verso l’attaccante che stasera incrocerà i viola.

La Fiorentina, dal canto suo, proviene da vittorie in Conference mentre in campionato ancora stenta e ricorda come l’ultima vittoria in Serie A risale alla partita contro il Sassuolo del 7 gennaio scorso.

