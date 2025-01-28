Gazzetta: “Man in stallo. Ngonge? La Fiorentina non è in pressing. Bondo piace ma costa 20 milioni”

Non sembrano esserci arrivi imminenti oltre a Marì

E per adesso, non sembrano esserci arrivi imminenti se non quello di Pablo Marì del Monza. Dennis Manè un nome che la Fiorentina segue per l'attacco ma la posizione del club di Rocco Commisso è chiara: sul piatto ci sono 10 milioni e non ne saranno offerti di più. Il Parma ne vuole 15 e continua a fare muro. Lo scorso gennaio, il club viola ha seguito Ngonge e anche adesso sembra essere in uscita dal Napoli, ma per adesso non sembrano esserci pressing rilevanti.

Piace anche Worren Bondo del Monza, ma Galliani non vorrebbe privarsi di un suo titolarissimo in questa sessione di mercato. La Fiorentina sarebbe disposta a offrire 10 milioni di euro per il giocatore, ma il Monza ne chiede 20. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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