Gazzetta: “Niente esterno dall’estero, Italiano vuole calciatori pronti per la Serie A. Ngonge primo nome”

Alla fine a prevalere nella scelta potrebbe essere l’esperienza nel nostro campionato. La Fiorentina sta infatti cercando sul mercato un esterno offensivo e un terzino destro, con la necessità di andare a immettere pedine in grado essere subite pronte a giocare, senza bisogno di periodi di adattamento alla A. Una caratteristica che per Italiano sta diventando una priorità e anche per questo sta prendendo di nuovo forza l’asse Firenze-Verona. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

