Pedullà su Ngonge alla Fiorentina: “Il Verona lo vende per più di 10 milioni e meno di 15, più bonus”

Nel corso della diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina (tutti i martedi e i venerdi dalle 14), il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche della situazione riguardante Ngonge, esterno del Verona classe 2000, queste le sue parole:

“Se arriva un’offerta tra i 10 e i 15 milioni, secondo me il Verona lo sdogana. Il Verona deve fare operazioni tra i 27-30 milioni da qui a fine gennaio. Liberando Terracciano ne restano 21, poi puoi dare Doig al Torino e ti resterebbero 12-15 milioni. Ma devi comunque fare delle operazioni in entrata per colmare le uscite, sapendo che non puoi spendere i soldi entrate. Morale: alla fine Ngonge è l’ultimo che loro vorrebbero vendere. Vorrebbero vendere Faraoni scaricando l’ingaggio, stanno dando via Kallon, Gunter. Ngonge non penso sia caldissima, penso sia più una situazione da ultime due settimane ma siamo pronti a seguire ogni evoluzione. Ngonge è un profilo che la scorsa estate aveva una valutazione di 8-9 milioni, ci avevano pensato Lazio, Bologna e Sassuolo. Adesso, il Verona pensa di poterlo tenere fino a maggio perché per qualità e caratteristiche può avere i colpi per valere 15 più bonus. Ed è giusto. Ma le necessità di fare cassa, potrebbe fare la differenza in casa Verona”.

