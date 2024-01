Corriere dello Sport: “Ngonge-Fiorentina trattativa bloccata. Prende forza l’idea Gil”

Fiorentina e Verona, dopo la prima offerta recapitata dai viola lunedì scorso, si sono prese una pausa di riflessione a proposito del futuro di Cyril Ngonge. Da Firenze continuano a ritenere troppi i 12 milioni che la società scaligera vuole per il belga mentre nelle ultime ore al tavolo del presidente Setti è arrivata una proposta più ricca da parte del Napoli: uno scenario che ha fatto prendere alla trattativa per il 2000 un’inattesa direzione.

Anche per questo – e visto lo stallo delle ultime ore sul conto del giocatore gialloblù – l’area tecnica ha iniziato a valutare in maniera molto più approfondita la candidatura di Bryan Gil, esterno classe 2001 in uscita dal Tottenham (ma sondato anche dal Feyenoord) che oltre ad essere apprezzato per la rapidità e l’abilità nel saltare l’uomo avrebbe anche quel giusto tasso di esperienza internazionale che farebbe al caso della Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.