Dopo Traoré dal Bournemouth, il Napoli ha trovato l’accordo anche con il Verona per Cyril Ngonge. Intesa trovata nella notte tra le due società e adesso restano da sistemare gli ultimi dettagli per l’arrivo dell’attaccante classe 2000. Superata quindi la concorrenza della Fiorentina, che negli ultimi giorni aveva ripreso i contatti per l’ex Groningen. Lo scrive Gianluca Di Marzio.