Nazione: “Ngonge+Faraoni, la Fiorentina con 14 milioni prova il doppio colpo. Ore frenetiche sull’asse con il Verona”

Dal Sassuolo al Bologna, in coppa, e nel mezzo tanto mercato. Ore frenetiche sull’asse Fiorentina-Verona per arrivare in tempi brevi a definire l’operazione Ngonge. La sensazione è che la società viola voglia tentare l’assalto doppio, ovvero trattare l’esterno e anche il difensore (Faraoni) e chiudere così con un investimento finanziario complessivo intorno ai 14 milioni. Il Verona, al momento, si aspetta però di incassarne una decina, forse uno di più, solo dal cartellino di Ngonge. Cifra oggettivamente alta secondo i viola. Di sicuro c’è che il giocatore ha già fatto capire alla società (e anche all’allenatore del Verona) che non vuole perdere la finestra del mercato di gennaio per lasciare i colori gialloblu. Lo scrive La Nazione.