Bucchioni sicuro: “L’esterno sarà fatto in pochi giorni e sarà pronto. Ngonge? Discontinuo”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno ed ha detto la sua sul colpo in attacco che la Fiorentina proverà a concludere in questa finestra di mercato. Ecco le sue parole:

“L’esterno secondo me sarà fatto in pochi giorni e deve essere uno pronto, che sappia la lingua.

Ngonge? E’ molto discontinuo tra le partite ed anche all’interno della partita. Inoltre costa troppo: 15 milioni. I giocatori veri ed importanti a gennaio non li puoi prendere perchè non hai il tempo per inserirli.”

