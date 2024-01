Pedullà: “La Fiorentina ha deciso di prendere Ngonge ma ora il Verona chiede almeno 15 milioni”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina ha deciso di prendere Ngonge per regalare a Italiano l’esterno che chiede. L’esterno classe 2000 del Verona ha gli occhi anche del Napoli. Il Verona però, dopo l’ultimo gol in campionato che ha regalato 3 punti alla squadra veneta contro l’Empoli, ha deciso di vendere Ngonge solo di fronte ad una grande offerta da almeno 15 milioni, andando verso i 18.

Una cifra che sarebbe irrinunciabile per il Verona, che non sta vivendo un momento felice economicamente e che, in questo caso, sarebbe costretta a vendere. Una cessione che sarebbe un danno tecnico al Verona, impegnata nella lotta salvezza. Dunque se la Fiorentina paga questa cifra, 15/18 milioni, può prenderlo, altrimenti Ngonge resterà dov’è.