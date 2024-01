Nazione: “Stretta della Fiorentina per Ngonge. Il Verona offre il pacchetto con Faraoni per 15 milioni”

Domani e giovedì saranno giornate decisive per Cyril Ngonge. Il Verona propone due strade. O un pacchetto unico includendo Faraoni, con un esborso di 15 milioni. Oppure il solo belga verrà trattato sui 12 milioni. Ma la strada per lui sembra segnata. Difficile invece la pista che porta a Stengs, esterno olandese. Per lui saranno decisive le uscite di Brekalo o Ikonè. Lo scrive La Nazione.

