Corriere Fiorentino, Ngonge piace, Hellas in difficoltà economica. Già ora l’assalto? Concorrenza Aston Villa

Un mese di trattative e di occasioni da cogliere per rinforzare una rosa che al momento dice quarto posto in classifica. Non solo Beste, perché in cima alla lista ci sono anche Laurienté del Sassuolo e Ngonge del Verona. Sono soprattutto le grandi difficoltà economiche dell’Hellas, per cui è saltata la cessione societaria, a convincere il club a cedere diversi giocatori. I viola seguono l’ex Groningen dalla scorsa estate e stanno valutando se riprovarci in questo inverno, con la concorrenza dell’Aston Villa da battere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “LE DUE FINALI UN PUNTO DI PARTENZA. IL MIO DESIDERIO È VEDERE LA SQUADRA ESPRIMERSI SEMPRE”