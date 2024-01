TMW, ieri primo contatto tra la Fiorentina e il Verona per Ngonge. La richiesta è 15 milioni

La Fiorentina prosegue nella propria ricerca di un nuovo esterno offensivo da aggiungere alla rosa di Vincenzo Italiano per la seconda parte di campionato. Secondo le ultime raccolte da TMW, nella giornata di ieri è andato in scena un contatto diretto fra la società viola ed il Verona per parlare di Cyril Ngonge.

Il belga classe 2000 è uno dei primi obiettivi per l’attacco gigliato, anche se la valutazione fatta dal club scaligero ha per il momento frenato gli entusiasmi: per il suo cartellino, infatti, il Verona chiede non meno di 15 milioni di euro. Sullo sfondo, oltre alla Fiorentina, restano anche Bologna e Aston Villa.

In questa stagione Ngonge sta trascinando la squadra, avendo messo insieme un totale di 17 presenze in campionato con all’attivo 5 gol e 2 assist, anche se le prossime partite potrebbero però essere le ultime sue uscite in maglia Hellas. “Noi dobbiamo essere legati al lavoro, poi è chiaro che è condizionante giocare con una sessione di mercato aperto come era successo a Sassuolo dove abbiamo giocato nelle ultime ora di mercato”, ha commentato il tecnico Marco Baroni in risposta ad una domanda sul futuro del belga e di Filippo Terracciano, altro calciatore al centro di importanti voci di mercato. Lo riporta TMW

