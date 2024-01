Milenkovic: “Viola Park opera d’arte, grati a Commisso. Tifo viola è il dodicesimo uomo in campo”

Durante la lunga intervista della Lega Serie A al difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, che ha avuto modo di spaziare tra vari temi importanti, fino all’avventura a Firenze: “È importante essere circondati dall’arte e il Viola Park è un’opera d’arte. Uno dei più bei centri sportivi in Europa. Ci rende le cose molto più semplici, ci permette di preparare le partite al meglio e recuperare dagli infortuni. Siamo grati a Commisso che ha fatto una cosa incredibile per la Fiorentina. Per me il calcio è una forma d’arte, più fisica, forse, certo. Alcuni calciatori compiono delle vere e proprie opere d’arte in campo e io paragono il calcio all’arte. La Galleria degli Uffizi è un posto magico, ci sono venuto alcune volte con amici e famiglia. Ci sono alcune delle opere più importanti del mondo, degli artisti più famosi, come Leonardo e Michelangelo. ‘La Venere’ di Botticelli è uno dei dipinti più importanti”.

“Per me è importante che ogni bambino segua i propri segni e creda in se stesso. Non è solo un pallone, è vita. Quando ho un pallone tra i piedi sono già felice, non ho bisogno di altro. Quando andiamo allo stadio ci sono tantissimi tifosi attorno al nostro bus e sentiamo l’energia positiva che arriva da loro, ci spingono ogni gara. Senza di loro non potremmo giocare come facciamo, è come se ci fossero 12 giocatori in campo”.