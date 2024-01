D’Amico smentisce: “Mai stato al Viola Park e nè ho mai parlato con la Fiorentina per Terracciano”

Andrea D’Amico, procuratore di Filippo Terracciano, terzino destro classe 2003 del Verona accostato alla Fiorentina, ha voluto fare chiarezza a Radio Bruno sulle voci su un possibile interessamento viola verso il calciatore. Queste le parole di D’Amico:

“Non è vero che ieri ero al Viola Park tantomeno a Firenze per parlare con i dirigenti della Fiorentina, Filippo Terracciano è un giocatore forte, può fare tanti ruoli, ci sono diversi interessamenti su di lui ma io non mi sono mai incontrato con la Fiorentina, sicuramente lo conosceranno ma al momento non c’è stato nessun tipo di contatto. Lui è un laterale destro basso, ha grande cilindrata, ha fisico, ha grande qualità tecnica e tattica, lui sta giocando solo al 15% delle sue possibilità, in un contesto più performante può fare ancora meglio. Chi lo prende fa un grande affare e un domani può venderlo a grandi cifre, è un giocatore moderno”

