Tensione Ngonge-Baroni al momento del cambio: il tecnico lo trascina via dal campo

Cyril Ngonge è uno dei nomi caldo del mercato della Fiorentina, ma nonostante tutto Baroni lo ha messo in campo nel match perso 2-1 con l’Inter, e il belga ha sfoderato un’ottima gara a San Siro. Al minuto 85′, però, il tecnico dell’Hellas lo ha sostituito con Kallon. Il belga non ha preso bene il cambio e Baroni lo ha letteralmente “tirato” via dal campo. L’espressione di Ngonge in panchina non lasciava scampo a interpretazioni. Piccole scaramucce dovute alla tensione del momento o frizioni di altro tipo?