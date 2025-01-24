Nazione: “Fiorentina, idea Ngonge se salta Man. Nei prossimi giorni potrebbero intensificarsi i contatti”

Ngonge potrebbe arrivare in viola esattamente un anno dopo

E allora ecco che spunta un piano C. Si chiama Cyril Ngonge, attaccante del Napoli. Vecchio pallino della Fiorentina, quando Vincenzo Italiano lo voleva a Firenze lo scorso gennaio. Lui preferì la squadra di De Laurentiis dove però non ha mai trovato grande spazio. Firenze potrebbe essere la piazza ideale per il rilancio, così come per Folorunsho. Nei prossimi giorni i contatti potrebbero diventare più intensi. Per adesso è solo un'idea. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-commisso-a-breve-e-atteso-a-firenze-fara-sentire-la-sua-presenza-a-dirigenza-e-giocatori/286011/