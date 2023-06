Di Marzio: “Fiorentina interessata a Ngonge dell’Hellas Verona: 5 gol in 15 presenze in A”

Dopo la seconda parte di stagione da protagonista con i 5 gol fondamentali per la salvezza dell’Hellas Verona, Cyril Ngonge ha attirato l’attenzione della Fiorentina. La società di Commisso non rinnoverà Riccardo Saponara e cerca un rinforzo in attaccco per Vincenzo Italiano. Il classe 2000 era arrivato a gennaio dagli olandesi del Groningen e ha collezionato 5 gol, di cui 2 nello spareggio contro lo Spezia, in 15 presenze con la squadra allenata da Zaffaroni.

